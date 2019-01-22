Катастрофа в Мурманской области: разбился бомбардировщик Ту-22М3

Самолет потерпел крушение при посадке

Бомбардировщик Ту-22М3 упал, совершая посадку на военный аэродром. Авиакатастрофа произошла в Мурманской области.

Источник в силовых структурах сообщил подробности происшествия. "Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск", - цитирует его слова ТАСС

По данным источника, есть двое выживших – командир и штурман. Экипаж бомбардировщика состоит из четырех человек, среди которых командир, помощник командира, штурман и оператор.

Самолет Ту-22М3 создан для поражения целей на территории противника. Его максимальная скорость составляет 2300 километров в час, а дальность полета – 7 тысяч километров.