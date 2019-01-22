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Меган Маркл сбежала из королевского дворца к мужчине

15:18
  • вторник
  • 22 января 2019

Герцогиню заметили в одном из ресторанов Лондона

Супруга принца Гарри тайно пришла пообедать в обычный лондонский ресторан Chucs. При этом она находилась в сопровождении молодого человека.

Им оказался недавно нанятый заместитель директора по связям с общественностью Кристиан Джонс. Они обсуждали какие-то деловые вопросы, пишет Cosmopolitan.

После свадьбы Маркл перестала посещать общественные места вне официальных визитов. Герцогиня не выходит на прогулки по городу.

На встречу в ресторан Маркл пришла в обычных джинсах и пальто. Стилисты отметили, что сочетание простых вещей выглядело стильно и ярко.

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