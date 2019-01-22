"Лучше отдать жизнь, чем быть в оковах": Филарет ушел от Порошенко

Патриарх посетил съезд партии "Батькивщина". Наблюдатели сочли это предательством

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет призвал партию "Батькивщина", возглавляемую Юлией Тимошенко, способствовать "единению украинского народа". Лидер бывшего Киевского патриархата посетил съезд партии и выступил на собрании с речью.

Наблюдатели расценили поступок Филарета как свидетельство обиды раскольника на нынешнего президента Украины Петра Порошенко, который не дал самопровозглашенному киевскому патриарху пост главы в новой церковной структуре Стамбульского патриархата – ПЦУ. Как пишет "ПолитНавигатор", таким образом Филарет "предал" Порошенко, больше он не ставит на "гаранта" на предстоящих выборах.

"Я хочу, чтобы партия "Батькивщина" содействовала единению украинского народа. Лучше отдать жизнь, чем быть в оковах, поэтому мы должны помолиться Иисусу Христу, благословляющему ваш съезд, который будет служить интересам Украины", - сказал Филарет-Денисенко со сцены.

В Киеве во вторник начал работу 14-й съезд партии "Батькивщина". На собрании - 174 делегата из разных областей. Как ожидается, партия выдвинет Юлию Тимошенко кандидатом в президенты Украины.

Ранее Филарет снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины. Именно так он попросил поминать его за богослужениями ПЦУ. Следом за ним, объявил "патриарх" следует поминать формального главу новой церкви Епифания (Думенко).