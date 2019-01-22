Самолет с известным футболистом таинственно исчез после взлета

Частный самолет выполнял рейс Нант-Кардифф

Частный самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту исчез с радаров по пути из французского Нанта в британский Кардифф.

Связь с самолетом была потеряна вечером 21 января в 20 километрах к северу от острова Гернси, входящего в состав Нормандских островов в проливе Ла-Манш. На данный момент ведутся поиски пропавшего воздушного судна, пишет РИА Новости.

28-летний Эмилиано Сала перешел из ФК "Нант" в уэльский "Кардифф Сити" 19 января. Игрок подписал контракт до лета 2022 года.