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Самолет с известным футболистом таинственно исчез после взлета

15:24
  • вторник
  • 22 января 2019

Частный самолет выполнял рейс Нант-Кардифф

Частный самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту исчез с радаров по пути из французского Нанта в британский Кардифф.

Связь с самолетом была потеряна вечером 21 января в 20 километрах к северу от острова Гернси, входящего в состав Нормандских островов в проливе Ла-Манш. На данный момент ведутся поиски пропавшего воздушного судна, пишет РИА Новости.  

28-летний Эмилиано Сала перешел из ФК "Нант" в уэльский "Кардифф Сити" 19 января. Игрок подписал контракт до лета 2022 года.

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Эмилиано Сала
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