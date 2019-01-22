Певца Криса Брауна задержали после группового изнасилования

Репер уже не в первый раз замечен в неподобающем отношении к женщинам

В Париже задержали американского певца Криса Брауна, его подозревают в групповом изнасиловании.

По данным источников AFP, в полицию обратилась 24-летняя девушка. Она рассказала, что 15 января Браун познакомился с ней в одном из ночных клубов на Елисейских полях, а после пригласил в номер отеля Mandarin Oriental. В гостинице певец, его друг и телохранитель изнасиловали ее.

Мужчин задержали 21 января. Певца подозревают в изнасиловании с отягчающими обстоятельствами и нарушении, связанном с наркотиками.

Браун уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. В 2009 году певца осудили на 5 лет условно работ за избиение своей подруги – певицы Рианны. Летом 2018 года Браун ударил в ночном клубе мужчину, который сфотографировал его без разрешения.