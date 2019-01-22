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Путин тепло приветствовал приехавшего за Курилами Абэ

16:21
  • вторник
  • 22 января 2019

Глава государства обратился к нему как к старому другу

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что рад регулярным встречам с коллегой. Они позволяют обсудить ряд важных вопросов, отметил он.
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"Я очень рад тебя видеть, добро пожаловать", - обратился Путин к Абэ в начале беседы на переговорах в узком составе, передает ТВЦ.RU. Путин рассказал, что перед встречей была проведена предварительная работа по многим направлениям, в том числе по линии МИД и экономических ведомств.

"Хочу поблагодарить тебя за то, что ты принял предложение и по дороге на международное мероприятие в Швейцарии (форум в Давосе) завернул к нам в Москву", - добавил президент России.

Абэ в ответ сказал, что двустороннее сотрудничество стран развивается, и заявил о намерении "как следует" обсудить вопросы мирного договора.

Японский премьер прибыл в Москву накануне с рабочим визитом. Главный вопрос в повестке - судьба мирного договора, которая напрямую зависит от решения территориального спора. Япония претендует на четыре острова Курильского архипелага, Россия настаивает на своем суверенитете в регионе.

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