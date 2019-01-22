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В мэрии разрешили пить в метро кофе в стаканчиках

16:30
  • вторник
  • 22 января 2019

Но при одном условии

Власти Москвы не собираются запрещать пить кофе в метро, об этом сообщил заместителя мэра столицы Максим Ликсутов.

"Пейте кофе с удовольствием, это не запрещено и, видимо, не будет запрещено, не планируется ничего менять", - приводит цитату заммэра агентство "Москва".

При этом распитие горячих напитков в стаканчиках не должно мешать другим пассажирам, подчеркнул Ликсутов. 

В середине декабря депутат Мосгордумы Евгений Герасимов предложил повысить штрафы за поездку в метро с кофе. Сумма штрафа за нахождение в метро с напитками в открытой таре составляет 100 рублей. Парламентарий объяснил, что при резком торможении поезда человек может "сжать стакан рукой, и напиток все равно прольется".

Инициатива депутата вызвала шквал критики. Затем на ситуацию отреагировали в Госдуме России, назвав ее "законодательным зудом".

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