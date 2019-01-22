«Последний вздох» умирающей звезды восхитил красотой

Астрономы получили уникальный снимок

Астрономы сфотографировали оболочку исчезающей звезды, которая состоит из светящегося газа – "последнего вздоха" красного гиганта. Когда такая звезда сжимается, мощное давление запускает ядерные реакции, и внешние слои звезды выбрасываются в космическое пространство.

Сделать снимок удалось с помощью Очень Большого Телескопа Европейской южной обсерватории. Сияние будет заметно на протяжении 10 тысяч лет, пишет портал InSpace.

Огромное газовое облако представляет собой планетарную туманность. После того, как звезда сбросила свою оболочку, она превратилась в горячее карликовое светило. Постепенно его "останки" будут остывать.

Туманность обнаружили на расстоянии около 1400 световых лет от Земли. Свечение можно наблюдать только благодаря мощному телескопу.