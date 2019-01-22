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Настю Рыбку и Алекса Лесли выпустили на свободу

17:33
  • вторник
  • 22 января 2019

Суд должен был избрать меру пресечения

Полиция отпустила под подписку о явке Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, более известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли. 22 января суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, однако полиция не подала соответствующее заявление в суд.

"Только что освободили из изолятора под обязательство о явке нашего подзащитного и Вашукевич", - цитирует слова адвоката Кириллова ТАСС.

Рыбка и Лесли по-прежнему остаются в статусе подозреваемых. Они обвиняются в вовлечении в занятие проституцией. Дело возбудили осенью прошлого года. Вину подозреваемые не признают.

Вашукевич и Кириллов были задержаны в аэропорту Шереметьево 17 января. Они вернулись из Таиланда, где получили условные сроки за незаконное проведение секс-тренинга и нелегальную трудовую деятельность.

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Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) и Алекс Лесли (Александр Кириллов)
Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) и Алекс Лесли (Александр Кириллов)
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