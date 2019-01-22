ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За "Оскар" в главной категории сразятся восемь фильмов

17:46
  • вторник
  • 22 января 2019

На награду, в частности, претендует фильм "Богемская рапсодия" и актер Рами Малек

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар-2019". За награду за лучший фильм будут бороться следующие фильмы: "Богемская рапсодия", "Черная пантера", "Черный клановец", "Зеленая книга", "Звезда родилась", "Рома", "Власть" и "Фаворитка".

Номинацию на премию в категории "Лучший режиссер" получил мексиканский режиссер Альфонсо Куарон за ленту "Рома", польский режиссер Павел Павликовский за картину "Холодная война", греческий режиссер Йоргос Лантимос за "Фаворитку", а также американские режиссеры Спайк Ли за "Черного клановца" и Адам Маккей за "Власть".

На "Оскар" за лучшую актерскую игру среди мужчин номинированы: Вигго Мортенсен, Брэдли Купер, Уиллем Дефо, Кристиан Бэйл и Рами Малек. Об этом пишет Газета.Ru. Лучшей актрисой может стать Гленн Клоуз, Оливия Колман, Мелисса Маккарти, Ялица Апарисио и Леди Гага.

Победители будут объявлены 24 февраля в Лос-Анджелесе. Ведущим 91-й церемонии впервые за 30 лет будут вести несколько человек вместо одного.

Читайте также:
Главное сегодня
Кадр из фильма "Богемская рапсодия"
Кадр из фильма "Богемская рапсодия"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.