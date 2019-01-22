За "Оскар" в главной категории сразятся восемь фильмов

На награду, в частности, претендует фильм "Богемская рапсодия" и актер Рами Малек

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар-2019". За награду за лучший фильм будут бороться следующие фильмы: "Богемская рапсодия", "Черная пантера", "Черный клановец", "Зеленая книга", "Звезда родилась", "Рома", "Власть" и "Фаворитка".

Номинацию на премию в категории "Лучший режиссер" получил мексиканский режиссер Альфонсо Куарон за ленту "Рома", польский режиссер Павел Павликовский за картину "Холодная война", греческий режиссер Йоргос Лантимос за "Фаворитку", а также американские режиссеры Спайк Ли за "Черного клановца" и Адам Маккей за "Власть".

На "Оскар" за лучшую актерскую игру среди мужчин номинированы: Вигго Мортенсен, Брэдли Купер, Уиллем Дефо, Кристиан Бэйл и Рами Малек. Об этом пишет Газета.Ru. Лучшей актрисой может стать Гленн Клоуз, Оливия Колман, Мелисса Маккарти, Ялица Апарисио и Леди Гага.

Победители будут объявлены 24 февраля в Лос-Анджелесе. Ведущим 91-й церемонии впервые за 30 лет будут вести несколько человек вместо одного.