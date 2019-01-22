Появились подробности состояния пассажиров рейса Сургут-Москва

За ними вылелел резервный борт

На борту рейса Сургут-Москва, который вынужденно сел Ханты-Мансийске, находились более 70 пассажиров. Их жизни ничто не угрожает.

Самолет пробудет на стоянке в аэропорту 10 часов 16 минут. Для вывоза пассажиров в столицу вылетел резервный борт. Он прибудет в Москву в 03:51, пишет "Интерфакс".

Во вторник, 22 января, пьяный пассажир рейса Сургут-Москва, угрожая оружием, потребовал направить самолет в Афганистан. Лайнер Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот" был вынужден через 15 минут после взлета изменить курс и экстренно сесть в аэропорту Ханты-Мансийска.

После приземления хулигана задержали. Им оказался 41-летний ранее судимый россиянин. По предварительным данным, он также страдает от психического заболеванием. Оружия, как оказалось, у него не было.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело об угоне воздушного судна, сопряженном с угрозой применения насилия. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.