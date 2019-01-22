Мэр отправил на дополнительную экспертизу проект дома на Б.Никитской

Сергей Собянин отметил, что публичные слушания по судьбе дома купца Булошникова были жаркими

Проект реконструкции дома Булошникова отправлен на дополнительную экспертизу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Во вторник мэр прокомментировал эту тему, опубликовав сообщение на своем сайте. Собянин отметил, что публичные слушания по судьбе дома по адресу: Большая Никитская улица, 17, строение 1 - были жаркими.

"Одни утверждали, что это исторически ценный объект. Другие доказывали, что после многочисленных реконструкций - это просто новодел на месте бывшего купеческого дома. Одни говорили, что существующее здание снесут. Другие утверждали, что не собираются это делать", - написал Собянин.

По его словам, пока одни утверждают, что увеличение максимальной высоты до 32 метров нарушит гармонию старинной улицы, другие говорят, что на Большой Никитской уже сегодня достаточно зданий выше этой отметки.

Мэр предложил проанализировать все доводы и аргументы, а также провести дополнительную экспертизу и только после этого принять взвешенное решение.

Дом на Большой Никитской был построен в 1830 году купцом Булошниковым.