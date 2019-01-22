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Милонов стал мракоборцем из вселенной "Гарри Поттера"

17:43
  • вторник
  • 22 января 2019

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по запрету деятельности "оккультно-магического характера"

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов считает себя мракоборцем в борьбе против ведьм и колдунов. Потомственная ведьма, создательница "Империи сильнейших ведьм" Алена Полынь в ходе пресс-конференции задала депутату вопрос о том, какое у него образование.

Милонов ответил странным высказыванием. "Слизерин", мракоборец. Для вас просто мракоборец", - приводит его слова Агентство "Москва".

В свою очередь Полынь сообщила, что у нее высшее магическое образование. Российское сообщество ведьм засомневалось в психическом здоровье Милонова после того, как он заявил о необходимости приравнять их деятельность к проституции.

Кроме того, депутат Госдумы выступил с намерением закрыть телешоу "Битва экстрасенсов", а также предложил пожизненно сажать колдунов в тюрьму, если их действия повлекли за собой смерть клиента.

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Виталий Милонов
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