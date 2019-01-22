При крушении Ту-22МЗ выжил только один человек

Трое летчиков погибли

Третий летчик разбившегося в Мурманской области бомбардировщика Ту-22МЗ скончался в лазарете. Ранее сообщалось о двух погибших и двух пострадавших.

Состояние четвертого летчика остается стабильно тяжелым, сообщили "Российской газете" в территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК) Мурманской области.

По данным Минобороны, Ту-22МЗ совершал учебно-тренировочный полет. Причиной крушения мог стать попавший в самолет снежный заряд.

Самолет Ту-22М3 создан для поражения целей на территории противника. Его максимальная скорость составляет 2300 километров в час, а дальность полета – 7 тысяч километров.