Наказанный за допинг Зубков покинул пост главы ФБР

Пойти на такой шаг олимпийского чемпиона вынудили в Олимпийском комитете России

Александр Зубков сложил полномочия президента организации. Исполняющей обязанности президента Федерации бобслея стала Елена Аникина.

Член президиума Федерации Сергей Журкин сообщил о кадровых изменениях. "Елена Аникина стала и. о. главы федерации на время дисквалификации (Зубкова) или досрочного прекращения дисквалификации. Зубков полностью уходит из федерации, он сложил все полномочия председателя президиума и президента федерации", - приводит слова Журкина РИА Новости.

16 января в Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) заявили о том, что Зубков дисквалифицирован до декабря 2020 года. В качестве причины указано нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.