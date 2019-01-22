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Опубликовано видео задержания угонщика самолета Сургут-Москва

18:16
  • вторник
  • 22 января 2019

Мужчина сообщил, что имеет оружие и потребовал направить лайнер в Афганистан

В Сети появилось видео задержания авиадебошира, снятое одним из пассажиров рейс Сургут-Москва. На кадрах видно, как сотрудники спецслужб обезвреживают злоумышленника, а сам он лежит лицом в пол.

Во вторник, 22 января, пьяный пассажир рейса Сургут-Москва, угрожая оружием, потребовал направить самолет в Афганистан. Лайнер Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот" был вынужден через 15 минут после взлета изменить курс и экстренно сесть в аэропорту Ханты-Мансийска.

После приземления хулигана задержали. Им оказался 41-летний ранее судимый россиянин. По предварительным данным, он страдает от психического заболевания. Оружия, как оказалось, у него не было.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело об угоне воздушного судна, сопряженном с угрозой применения насилия. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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