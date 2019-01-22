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Путин назвал условия мирного договора с Японией

19:03
  • вторник
  • 22 января 2019

Переговоры Путина и Абэ продолжались более трех часов

Координаторы переговоров по мирному договору между Россией и Японией – главы МИД двух стран - провели первый раунд переговоров. О результатах их работы рассказал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Россия и Япония заинтересованы в заключении мирного договора, пишет РИА Новости. Сторонам предстоит кропотливая работа – необходимо создать те условия, которые будут приемлемы для народов обеих стран, отметил президент.

На данный момент Москва и Токио условились продолжать работы по организации общей хозяйственной деятельности на Южно-Курильских островах в области аквакультуры, тепличного хозяйства, ветроэнергетики, туризма и обработке мусора.

В свою очередь Абэ сообщил, что новые переговоры по мирному договору могут пройти в феврале на полях конференции по безопасности в Мюнхене. Их проведут руководители внешнеполитических ведомств и спецпредставители.

Во вторник, 22 января, в Кремле состоялись переговоры Путина и Абэ. Они продолжались более трех часов, общение проходило за закрытыми дверями.

Мирный договор по итогам Второй мировой войны между Россией и Японией до сих пор не подписан из-за территориальных споров. Россия считает, что Южные Курилы (Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп) вошли в состав СССР, в Японии этот факт не признают.

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