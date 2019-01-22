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Появилось видео допроса угонщика рейса Сургут-Москва

19:46
  • вторник
  • 22 января 2019

Задержанный мужчина дал первые показания

Виновником нештатной ситуации, которая обошлась без жертв и пострадавших, стал пассажир рейса Сургут-Москва. Во время полета мужчина предпринял попытку захвата самолета, потребовав развернуть лайнер и взять курс на Афганистан.  Экипажу действительно пришлось изменить маршрут, но лишь для того, чтобы совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Там дебошира уже ждали.
Опубликовано видео задержания угонщика самолета Сургут-Москва

Эти кадры (см. видео) снимали пассажиры рейса 1515 Сургут - Москва авиакомпании "Аэрофлот". Сотрудники спецназа, переодетые в форму технических работников аэропорта, задерживают мужчину, который, предположительно, требовал поменять курс. Вместо Москвы хотел лететь в Афганистан. Закончил он свое путешествие в Ханты-Мансийске.

Boeing 737 с более чем 70 пассажирами на борту вылетел из Сургута в Москву в половине третьего дня по местному времени. По данным, которыми сейчас располагают журналисты, после набора высоты, то есть примерно через пятнадцать минут, один из пассажиров предпринял попытку прорваться в кабину пилотов. Он заявил, что у него есть оружие. По некоторым данным, экипажу удалось уговорить мужчину перед Афаганистаном сделать промежуточную посадку якобы для дозаправки.

"Командир судна принял оправданное решение посадить самолет в ближайшем аэропорту - Ханты-Мансийске. В настоящий момент самолет находится на стоянке. Правоохранительные органы принимают все необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего", - заявил официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.

Лайнер произвел посадку в Ханты-Мансийске в начале шестого вечера по местному времени. Аэропорт к этому времени был полностью оцеплен спецслужбами и правоохранительными органами. По этим кадрам, снятым в салоне самолета, видно, что паники на борту не было, хотя многие из пассажиров уже знали о происшествии из интернета, из новостных лент. Но вот где сидит предполагаемый угонщик - не догадывались.

"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий пассажира на борту самолета Сургут-Москва. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусматривающие ответственность за угон воздушного судна, сопряженные с угрозой применения насилия. В настоящее время подозреваемый задержан. Его личность установлена. Это житель Сургута, ранее судимый за порчу имущества", - сказала представитель СК России Светлана Петренко.

Известно, что задержанному - 41 год. И в момент задержания он был в состоянии опьянения. Все пассажиры лайнер покинули. В Москву они прилетят на резервном борте. А их самолет обследуют взрывотехники. Оружия, по заявлению правоохранительных органов, в момент задержания у мужчины не было. За пьяную выходку ему теперь грозит до 12 лет заключения и многомиллионный иск от авиакомпании и пассажиров: за понесенные убытки и опоздания на стыковочные рейсы.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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