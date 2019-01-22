С Абэ на "ты": итоги переговоров Путина с японским премьером

Стороны обсудили мирный договор и развитие двусторонних экономических отношений

Лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ провели переговоры в Москве. Японский премьер прибыл в нашу страну с рабочим визитом по приглашению российского президента. Вначале лидеры двух стран пообщались один на один, а затем встреча продолжилась в расширенном составе. В заявлении для прессы Владимир Путин и Синдзо Абэ отметили, что в ходе нынешней встречи они продолжили обсуждение перспектив заключения мирного договора между Москвой и Токио.

От этой встречи Путина и Абэ вряд ли кто-то ждал сенсаций, учитывая, что детальная проработка возможных решений по поводу заключения мирного договора между Россией и Японией была запущена чуть больше недели назад. Так что эти переговоры уже на высшем уровне стали лишь продолжением того процесса, пока без какого-либо значимого итога. Во всяком случае, если таковой и был, публично о нём лидеры сегодня решили не объявлять.

"Хочу поблагодарить тебя за то, что ты принял предложение и по дороге на международное мероприятие в Швейцарии завернул к нам, в Москву. Наши коллеги в предварительном плане работали по очень многим направлениям, по линии экономики, по линии министерств иностранных дел, работали над вопросами мирного договора. Я очень рад тебя видеть", - заявил Путин.

"Уважаемый господин президент Путин, уважаемые коллеги! Мне радостно встретиться здесь с вами, как мы и договаривались. Сегодня я думаю обсудить вопросы заключения мирного договора как следует, с учетом результатов встречи между министрами иностранных дел и встречи переговорщиков на той неделе", - сказал Абэ.

Той встрече предшествовала мощная информационная атака со стороны японских СМИ. Они открыто намекали на то, что вопрос передачи Курильских островов Японии почти решен. Сам премьер Абэ в интервью рассуждал о том, что жителей этих территорий никто насильно выселять не будет. А за два дня до его прилета в Москву агентство "Киодо" со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Токио уже согласен на передачу лишь Шикотана и группы островов Хабомаи. В ответ Москве вновь пришлось одернуть коллег.

"Пока ничего никто официально не предлагал, поэтому здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров", - заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эти переговоры Москва и Токио безуспешно ведут уже десятки лет. Ближе всего к заключению мирного договора наши страны были в 1956 году, тогда же подписав промежуточную декларацию. Но вот подписывать мирный договор японцы в итоге отказались. США надавили. Сейчас же следует попытка номер два. За основу Путин и Абэ договорились взять именно советско-японскую декларацию. Все остальное - уже детали, которые сейчас и пытаются согласовать.

"Подчеркну, впереди кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемое решение. Задача - обеспечить долгосрочное и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественном уровне. И, разумеется, решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии. Поддержано общественностью обеих наших стран", - назвал условия президент России.

Позиция Москвы вполне понятна. Курильские острова - суверенная территория России, что закреплено в документах ялтинской и потсдамских конференций, а также уставе ООН. И для начала Токио должен это признать, подписав мирный договор. А уже после этого можно будет говорить о каких-либо территориальных вопросах. Эта последовательность явно не устраивает Японию, но желание найти решение по-прежнему есть у обеих сторон.

"Два года назад в моем родном городе Нагато мы с президентом Путиным заявили о том, что будем работать над заключением мирного договора между нашими странами. Сегодня наш диалог продолжился. По его итогам мы дали поручение министрам иностранных дел двух стран на полях международной конференции по безопасности в Мюнхене провести второй раунд переговоров", - объявил японский премьер.

Впрочем, мирный договор - пусть и главная тема, но далеко не единственная. Путин и Абэ детально обсудили еще и развитие двусторонних экономических отношений. Тем более потенциал есть. К примеру, японские компании участвуют в российских энергетических проектах, говорит Путин. А есть еще БАМ и "Северный морской путь". То есть отношения, в принципе, развиваются.

"Однако по нашему общему с господином Абэ мнению качественного сдвига пока не произошло. И потенциал к кооперации двух стран задействован еще не в полной мере. Поэтому обсудили идею о проработке более амбициозных планов по расширению экономических связей в ключевых сферах от торговли до инвестиционного и технологического взаимодействия. В частности, уже в ближайшие годы можно было бы поставить цель увеличить товарооборот между Россией и Японией в полтора раза. До 30 миллиардов долларов - это как минимум", - заявил Путин.

Есть к чему стремиться и есть, что обсуждать, и без темы заключения мирного договора. Этому, кстати, мешают еще два момента: американские войска, которые находятся на территории Японии. И система ПРО, которую Вашингтон планирует развернуть в этой стране, что для нас, разумеется, неприемлемо.

Александр Панюшкин, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".