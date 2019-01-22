Почему лидеры ведущих государств проигнорировали форум в Давосе

Экономический, но уже не очень всемирный. Форум в Давосе остался без главных действующих лиц

В швейцарском Давосе открылся ежегодный Всемирный экономический форум. Российскую делегацию возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин. Владимира Путина на форуме этого года не будет. Не приехали и главы США, Китая, Индии, Франции, Великобритании. У каждого нашлись свои веские причины.

Заснеженный горнолыжный швейцарский курорт в эти дни кажется слишком тихим и слишком холодным. И отнюдь не из-за погодных условий. Ежегодная сессия всемирного экономического форума в Давосе - это всегда суета, бороздящие небо вертолеты, службы безопасности всех мастей, улыбки и горячие приветствия всемирно известных бизнесменов и политиков, ожесточенные споры. Ведь в Давосе говорят не только об экономике, обсуждают и острые мировые проблемы. Но во вторник, в день открытия форума, в центре внимания совсем не судьбы мира, а список участников. "Давос-2019" войдет в историю как форум, который массово проигнорировали первые лица ключевых стран.

"Эта проблема связана с тем, что западные лидеры столкнулись с тем, что им сейчас необходимо разбираться с внутренней политикой. Им сейчас необходимо разобраться с конфликтом между глобализацией и отрицательной реакцией националистов. Это связано и с тем, что Великобритания покидает ЕС, и с проблемой миграции. Ирония и трагедия заключаются в том, что они сейчас не здесь, не в Давосе для того, чтобы обсудить эти животрепещущие проблемы", - прокомментировал профессор Оксфордского университета Александр Беттс.

Тереза Мэй разбирается с Brexit и из последних сил пытается удержаться в премьерском кресле, оставить которое не может даже на пару дней. Президенту Франции отправиться в Швейцарию помешали неутихающие протесты "желтых жилетов". Впрочем, это не стало преградой для его поездки в Берлин. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель подписали новое соглашение об углублении сотрудничества Франции и ФРГ в области внешней политики, экономики, обороны и безопасности. Когда Старый Свет трещит по швам, им это кажется важнее, чем вояж в Альпы.

Форум пропустит и премьер Индии, и глава КНР. Си Цзиньпин вместо себя делегировал вице-президента Ван Цишаня, главный интерес которого в Швейцарии - урегулирование проблем компании Huawei. Вот и генеральный директор китайского телекоммуникационного гиганта взывает на форуме к международному бизнес-сообществу: влияйте на ситуацию вокруг давления США на Китай. Иначе ее последствия аукнутся всем.

"Я решительно выступаю за то, чтобы бизнес-сообщество высказало свои опасения относительно торговой войны. Влияйте на правительство, чтобы оно могло понять требования бизнеса. В противном случае, боюсь, что негативные тенденции распространятся на многие другие отрасли и страны. И не имеет значения, глобальные или локальные, маленькие или большие, без разницы, в каком секторе мы работаем. Плохо будет всем", - заявил генеральный директор компании Huawei Кен Ху.

Дональд Трамп отказался от своих первоначальных планов посетить Давос. Официальной делегации из Вашингтона в Швейцарии не будет вообще. Традиционно в Twitter американский президент сообщил, что с сожалением отменяет очень важную поездку из-за шатдауна и неуступчивости демократов по строительству стены. Визит российской делегации тоже до последнего был под вопросом. Изначально организаторы форума отказали в участии Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину. Причина - их нахождение под санкциями США - весьма странная. Ведь Всемирный экономический форум - это швейцарская неправительственная организация. Ее членами являются около тысячи крупных компаний, в том числе из России. За участие платятся немалые взносы - от 50 тысяч до полумиллиона евро. Швейцария антироссийские санкции поддержала скорее морально, нежели присоединилась к ним по указке из Вашингтона. Но даже здесь, в Альпах, американцы решили по привычке править санкционным балом. В интервью западным телеканалам глава ВТБ Андрей Костин заверил журналистов: экономика России успешно работает и под внешним давлением, на случай введения новых рестрикций есть план действий, а вот у европейских компаний недовольство все новыми и новыми антироссийскими санкциями нарастает, поскольку это тормозит развитие отношений.

"Я думаю, что никому не нравятся американские санкции, в том числе самим европейцам. Я не думаю, что европейским компаниям нравится ситуация, в которой они попадают под санкции из-за Ирана или России. С этой точки зрения, я считаю, это не добавляет очков американской администрации. Да, это создает определенные ограничения для развития отношений между Европой и Россией, особенно по проекту "Северный поток-2", - пояснил президент, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

В результате запрет на участие ряда крупных российских бизнесменов в Давосе был снят. Правда, организаторы выдвинули требование, чтобы россияне не контактировали с американцами. Свято место пусто не бывает, так прокомментировали данное ограничение в Кремле. Мол, компенсируем контрактами с предпринимателями из других стран. Владимир Путин приглашение в Давос получил. Но в его рабочем графике поездки в Швейцарию нет. Российскую делегацию возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин. Бизнемен Олег Дерипаска в соцсетях демонстративно заявил, что вместо швейцарских Альп решил отправиться на Байкал. За рыбкой. Сейчас там самый разгар сезона зимней рыбалки.

Лилия Акиньшина, Андрей Грис, "ТВ Центр".