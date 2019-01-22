WADA оставила неизменным статус РУСАДА

Причин для введения санкций в отношении Российского антидопингового агентства нет

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение сохранить статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), но при этом продолжит его мониторинг, передает "ТВ Центр".

Глава WADA Крэйг Риди заявил, что некоторые члены исполкома выразили разочарование сорванными сроками по доступу к данным московской лаборатории. Однако, по его мнению, это не повод для санкций в отношении российской стороны, спортсмены продолжат выступать.

Напомню, согласно решению WADA наша сторона должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. На прошлой неделе в WADA сообщили, что они успешно получили все основные документы из базы лаборатории.