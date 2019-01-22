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Тимошенко научилась страдать без стонов

20:21
  • вторник
  • 22 января 2019

Политик разжалобила однопартийцев на съезде во вторник

Центризбирком Украины зарегистрировал еще одного кандидата на пост главы государства - депутата Верховной Рады, оппозиционера Юрия Бойко. Вскоре ЦИК будет рассматривать документы Юлии Тимошенко - ее кандидатуру выдвинула партия "Батькивщина". По данным соцопросов, именно у неё пока больше всего шансов выиграть грядущие выборы. Рейтинг Петра Порошенко держится на уровне всего в 14 процентов. Стараясь поднять его, президент все чаще делает громкие, но  неправдоподобные заявления.

Патриотичные песни и державные лозунги. На Софийской площади Киева с размахом отметили День соборности Украины. Праздник, о котором не принято было вспоминать в советские годы - сейчас одна из главных дат, символизирующих "незалежность и самостийность". Ровно 100 лет назад объединились восточная и западная части страны. Сбылась мечта украинского народа - так это преподносили тогда. Но сейчас многие на площади мечтали о другом, чтобы зарплаты стали побольше, а цены поменьше. На волне своей предвыборной кампании Петр Порошенко радостно обещал со сцены почти что райскую жизнь.
"Юля – это пуля": назван политический курс Тимошенко

"Возобновление экономического роста открывает возможности и для роста уровня жизни. Это уже недалекая перспектива одного-двух, максимум, трех лет. Когда, наконец, плоды реформ станут ощутимы для абсолютного большинства общества", - сказал он.

По словам Порошенко, инфляция дошла до пятилетнего минимума, а золотовалютные резервы - наоборот - достигли максимума. Но депутат Верховной Рады Дмитрий Добродомов - его официально выдвинули в президенты на съезде партии "Народный контроль" - в эфире одного из каналов назвал политику властей позорной.

"Экономическая ситуация на Украине сейчас провальная. Мы с протянутой рукой стоим возле МВФ. Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 1991 года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе. И сейчас нет никакой стратегии - лишь бы день простоять да ночь продержаться", - описал происходящее в стране Добродомов.

Катастрофическую ситуацию в экономике раскритиковала и главный, судя по рейтингам, претендент на пост украинского президента Юлия Тимошенко. Несмотря на сдержанно красный цвет платья, ее речь на съезде партии "Батькивщина" была пламенной. О проблемах политик говорила почти навзрыд. Когда ее кандидатуру все-таки одобрили для участия в выборах, было не очень понятно - то ли она смогла убедить однопартийцев, то ли просто их разжалобила.

"Мы научились с вами плакать без слез и страдать без стонов. И сегодня я со всей откровенностью хочу сказать - Украина полностью исчерпала свой запас страданий, лихолетья и неудач. И мы начинаем новую эпоху - эпоху успеха, счастья, процветания. И чтобы сделать Украину великой, я баллотируюсь в президенты", - сказала Тимошенко.

Набрать побольше политических очков помогла и дочь Евгения Тимошенко. Мама не предаст и не подведет, заверила она собравшихся. И тоже как на исповеди призналась - хотела прийти на съезд со своей маленькой дочкой, но та неожиданно захворала, пришлось везти в ближайшую больницу. Дальше шел не менее душераздирающий монолог.

"То, что мы там увидели, вызвало у нас панику. Обшарпанные стены, старые медицинские инструменты, нехватка медперсонала. И в таких жутких условиях нередко вынуждены работать профессиональные врачи. Мы просто не знали, что нам делать. В этой ситуации мы почувствовали себя беспомощными, беззащитными перед лицом той разрухи, которая сейчас на Украине повсюду", - отметила Евгения.

Поразительно, но в бытность Юлии Тимошенко премьер-министром ее дочь не очень сильно переживала за состояние украинских больниц. Видимо, потому что гораздо больше времени проводила за границей. Теперь же разница с цивилизованным миром стала очевидна и украинскому консулу в Торонто. Приехав в Киев, Андрей Веселовский недипломатично разразился гневной тирадой в соцсетях. Мол, от аэропорта до вокзала на скоростном поезде не доехать, а на перроне - хуже, чем в странах третьего мира.

"Никакие Венесуэлы и Зимбабве не создали такой грязи, избитых остатков асфальта, толп продавцов колготок, колбасы и пончиков в тёмном коридоре, да ещё и трёх лестничных маршей для пассажиров с вещами. Стоит ли добавлять, что на выходе к трамваю не асфальт, а каток? Мне стыдно, стыдно смотреть на всё это", - посетовал дипломат.

Возможно, находясь по делам службы в Канаде, консул не знал, что еще в декабре движение аэроэкспресса здесь с помпой открывал сам Петр Порошенко. Уверял, что всего за 80 гривен можно добраться до Киева быстро и без пробок, а в пути чуть ли не кофе наливать будут. В общем, все как в Европе. Очевидно, отзыв украинского дипломата ставит теперь жирный крест и на других обещаниях главы государства. Так что райской жизнь в Незалежной станет ещё очень не скоро.

Борис Иванин, "ТВ Центр".

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