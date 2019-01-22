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Горящие корабли в Керченском проливе. Фото

19:46
  • вторник
  • 22 января 2019

Опасность взрыва сохраняется

В Керченском проливе продолжают гореть два танкера, выгорают остатки сжиженного газа.

"Горение остается относительно небольшое. Похоже, выгорают остатки сжиженного газа. Опасность взрыва всегда сохраняется, если это сжиженный газ. Это жидкая взрывчатка", - сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.

ЧП произошло накануне вечером в 15 морских милях от мыса Такиль за пределами территориальных вод России. Два танкера "Канди" и "Маэстро" под флагами Танзании перевозили сжиженный газ. По предварительным данным, пожар случился во время перегрузки топлива, огонь охватил оба судна, на которых находились 32 человека - это граждане Турции и Индии.

По последним данным, в результате ЧП погибли 10 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести. 12 моряков удалось спасти, у них зафиксировали переохлаждение и ожоги. Операция переведена из спасательной в поисковую, поскольку шансов найти живых уже нет.

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