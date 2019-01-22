Врачи "собрали" лицо избитому Богомолову

У режиссера перелом носа в двух местах и смещение костей черепа

Режиссер Константин Богомолов рассказал о своем состоянии после драки с актером Максимом Виторганом.

"Дорогие и неравнодушные друзья) прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещённые кости черепа в более-менее приличное состояние в связи с чем внутричерепное нормализовано", - приводит слова Богомолова "Дни.ру". (Орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены - Прим.ред).

Накануне в одном из ресторанов Москвы произошла драка. Предположительно, актер Максим Виторган приревновал свою жену Ксению Собчак к режиссеру Константину Богомолову и вывел его поговорить. В ходе конфликта актер не сдержался и ударил режиссера в лицо.