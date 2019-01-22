ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи "собрали" лицо избитому Богомолову

20:15
  • вторник
  • 22 января 2019

У режиссера перелом носа в двух местах и смещение костей черепа

Режиссер Константин Богомолов рассказал о своем состоянии после драки с актером Максимом Виторганом.

"Дорогие и неравнодушные друзья) прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещённые кости черепа в более-менее приличное состояние в связи с чем внутричерепное нормализовано", - приводит слова Богомолова "Дни.ру". (Орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены - Прим.ред).

Накануне в одном из ресторанов Москвы произошла драка. Предположительно, актер Максим Виторган приревновал свою жену Ксению Собчак к режиссеру Константину Богомолову и вывел его поговорить. В ходе конфликта актер не сдержался и ударил режиссера в лицо.

Читайте также:
Новости по теме
Режиссёр Константин Богомолов
Режиссёр Константин Богомолов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.