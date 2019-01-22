В районе поисков самолета с футболистом "Кардиффа" обнаружены вещи

Пассажиры и сам самолет до сих пор не найдены

В районе поисков пропавшего самолета в Ла-Манше, в котором летел нападающий футбольного клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, спасатели обнаружили плавающие на поверхности воды вещи.

Сам самолет и пассажиров найти пока не удалось. Спасатели приостановили поиски в связи с наступлением ночи. Они возобновятся рано утром.

"Если они действительно приземлились на воду, то шансы на выживание на данном этапе, к сожалению, невелики", - сообщили РИА Новости в полиции.

Связь с легкомоторным самолетом Piper Malibu была потеряна вечером 21 января в 20 километрах к северу от острова Гернси, входящего в состав Нормандских островов в проливе Ла-Манш. На борту находились два человека, один из них – Сала.

28-летний Эмилиано Сала перешел из ФК "Нант" в уэльский "Кардифф Сити" 19 января. Игрок подписал контракт до лета 2022 года.