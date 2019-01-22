Усэйн Болт завершил карьеру

Спортсмен сделал официальное заявление

Восьмикратный олимпийский чемпион и самый быстрый человек на планете Усэйн Болт объявил о завершении футбольной карьеры.

"Я по-настоящему получал удовольствие, пока выступал в команде", - заявил 32-летний спортсмен, выступавший за австралийский футбольный клуб "Сентрал Кост Мэринерс". Об этом сообщает ТАСС.

Болт завершил легкоатлетическую карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году. В августе 2018 года он подписал соглашение с австралийским футбольным клубом "Сентрал Кост Мэринерс".

Ранее Болта назвали самым быстрым человеком в космосе после того, как он поучаствовал в челночных бегах в условиях невесомости и победил.