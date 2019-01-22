ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У взрыва в Керченском проливе нашли американский след

22:03
  • вторник
  • 22 января 2019

США запретили одному из танкеров пользоваться портами России

Пожар на кораблях в Керченском проливе стал следствием американских санкций. Об этом пишет агентство Reuters.

В 2018 году США ввели санкции в отношении предприятий, которые, по данным Минфина США, "с помощью иранского режима обеспечивали нефтью сирийское правительство". В связи с этим судну "Маэстро" было запрещено использовать порт Темрюк на юге России, где сгружался сжиженный газ для экспорта на Ближний Восток.

Из-за санкций суднам пришлось перебрасывать топливо с одного корабля на другой, не заходя в порт. Это рискованный процесс, особенно зимой в штормовую погоду, отметил собеседник агентства.

Взрыв и пожар на двух кораблях в Керченском проливе произошел накануне вечером в 15 морских милях от мыса Такиль за пределами территориальных вод России. Два танкера "Канди" и "Маэстро" под флагами Танзании перевозили сжиженный газ. По предварительным данным, пожар случился во время перегрузки топлива, огонь охватил оба судна, на которых находились 32 человека - это граждане Турции и Индии.

По последним данным, в результате ЧП погибли 10 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести. 12 моряков удалось спасти, у них зафиксировали переохлаждение и ожоги. Большинство спасенных моряков - граждане Турции.

Танкеры до сих пор охвачены огнем, разлива нефтепродуктов удалось избежать. Экологического ущерба нет. Операция переведена из спасательной в поисковую, поскольку шансов найти живых уже нет.

Следователи Южного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту гибели людей в Керченском проливе.

Главное сегодня
Горящие корабли в Керченском проливе
Горящие корабли в Керченском проливе
Горящие корабли в Керченском проливе
Горящие корабли в Керченском проливе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.