У взрыва в Керченском проливе нашли американский след

США запретили одному из танкеров пользоваться портами России

Пожар на кораблях в Керченском проливе стал следствием американских санкций. Об этом пишет агентство Reuters.

В 2018 году США ввели санкции в отношении предприятий, которые, по данным Минфина США, "с помощью иранского режима обеспечивали нефтью сирийское правительство". В связи с этим судну "Маэстро" было запрещено использовать порт Темрюк на юге России, где сгружался сжиженный газ для экспорта на Ближний Восток.

Из-за санкций суднам пришлось перебрасывать топливо с одного корабля на другой, не заходя в порт. Это рискованный процесс, особенно зимой в штормовую погоду, отметил собеседник агентства.

Взрыв и пожар на двух кораблях в Керченском проливе произошел накануне вечером в 15 морских милях от мыса Такиль за пределами территориальных вод России. Два танкера "Канди" и "Маэстро" под флагами Танзании перевозили сжиженный газ. По предварительным данным, пожар случился во время перегрузки топлива, огонь охватил оба судна, на которых находились 32 человека - это граждане Турции и Индии.

По последним данным, в результате ЧП погибли 10 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести. 12 моряков удалось спасти, у них зафиксировали переохлаждение и ожоги. Большинство спасенных моряков - граждане Турции.

Танкеры до сих пор охвачены огнем, разлива нефтепродуктов удалось избежать. Экологического ущерба нет. Операция переведена из спасательной в поисковую, поскольку шансов найти живых уже нет.

Следователи Южного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту гибели людей в Керченском проливе.