WhatsApp перестал работать

Пользователи по всему миру не могут отправить сообщения

В работе WhatsApp произошел сбой. Пользователи по всему миру сообщают, что не могут зайти в свои аккаунты или испытывают трудности при отправке сообщений.

По данным отслеживающего работу мессенджеров сервиса Downdetector, сбой проблемы наблюдаются с 21:17 по московскому времени.

Больше всего жалоб поступило с территории России, с неполадками также столкнулись жители США, Мексики, Бразилии, Чили, Великобритании, Франции, Испании, Германии, Австрии, Нидерландов и Швейцарии.