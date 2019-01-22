Московских полицейских заподозрили в аферах с квартирами

В квартирных махинациях в столице оказались замешаны двое сотрудников полиции

Следователи заподозрили двух сотрудников полиции в Москве в мошенничестве с квартирами. Одного из них арестовали, еще один полицейский пока задержан. По месту службы мужчин – в районах Коньково и Зюзино - проведены обыски.

Как передает ТАСС, в деле фигурирует также одна женщина, еще одному соучастнику удалось скрыться, он объявлен в федеральный розыск. По данным следствия, в период с 2014 по 2015 год соучастники путем обмана и злоупотребления доверием жителей столицы завладели пятью квартирами.