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Московских полицейских заподозрили в аферах с квартирами

23:06
  • вторник
  • 22 января 2019

В квартирных махинациях в столице оказались замешаны двое сотрудников полиции

Следователи заподозрили двух сотрудников полиции в Москве в мошенничестве с квартирами. Одного из них арестовали, еще один полицейский пока задержан. По месту службы мужчин – в районах Коньково и Зюзино - проведены обыски.

Как передает ТАСС, в деле фигурирует также одна женщина, еще одному соучастнику удалось скрыться, он объявлен в федеральный розыск. По данным следствия, в период с 2014 по 2015 год соучастники путем обмана и злоупотребления доверием жителей столицы завладели пятью квартирами.

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