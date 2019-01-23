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Будет ли подписан мирный договор между Россией и Японией

09:16
  • среда
  • 23 января 2019

Будет ли подписан мирный договор между Россией и Японией? Как этот документ может отразиться на сотрудничестве Москвы и Токио? И почему вопрос заключения мира так волнует США?

Отношения России и Японии стали одной из главных тем программы "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответил директор Института Дальнего Востока Российской академии наук Сергей Лузянин.

"Владимир Путин сделал мощное предложение на Восточном экономическом форуме. Японцы его сначала частично игнорировали, а потом пошла истерика. Вторая вещь – японцы начали искусственно выдергивать и трактовать декларацию 1956 года", - рассказал Лузянин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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