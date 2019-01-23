Будет ли подписан мирный договор между Россией и Японией? Как этот документ может отразиться на сотрудничестве Москвы и Токио? И почему вопрос заключения мира так волнует США?

Отношения России и Японии стали одной из главных тем программы "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответил директор Института Дальнего Востока Российской академии наук Сергей Лузянин. "Владимир Путин сделал мощное предложение на Восточном экономическом форуме. Японцы его сначала частично игнорировали, а потом пошла истерика. Вторая вещь – японцы начали искусственно выдергивать и трактовать декларацию 1956 года", - рассказал Лузянин. Полный комментарий эксперта смотрите в видео.