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Жителей Самары залило кипятком после аварии на трубопроводе

08:29
  • среда
  • 23 января 2019

Организована проверка по факту порыва трубопровода в Самаре

В двух регионах России сильные морозы стали причиной коммунальных аварий на магистральных трубопроводах. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В Самаре кипяток хлынул прямо на улицу. Из-за аварии без отопления остались около 500 жилых домов и несколько медицинских учреждений. Пострадали 11 человек.  Четверо были доставлены в больницу с ожогами средней степени тяжести. Спасателям пришлось эвакуировать людей из трамвая - горячая вода затопила рельсы. По факту ЧП следственный комитет начал проверку.

Прорыв трубопровода произошел в Твери. Без тепла и горячей воды остались почти 17 тысяч жителей, несколько школ и детских садов, а также областной роддом. Восстановительные работы планируется завершить сегодня днем.

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