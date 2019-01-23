Стюардессы описали, что произошло во время захвата рейса Сургут - Москва

У пассажира, которого подозревают в попытке захвата рейса Сургут-Москва, не было признаков опьянения

Экипаж и пассажиры рейса, совершившего вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, этой ночью резервным бортом прибыли в столицу. Они рассказали журналистам подробности инцидента.

По словам стюардессы Евы Крайчек, "захвативший" воздушное судно пассажир вел себя адекватно. От него не пахло алкоголем, и было не похоже, что мужчина принимал наркотики. "Он заявлял, что у него есть оружие и в случае если мы не выполним его просьбу, то он применит это оружие к пассажирам и экипажу", - приводит ее слова "ТВ Центр".

Бортпроводница также рассказала, что свои требования мужчина предъявил примерно через полчаса после взлета лайнера. При этом пассажиры вели себя спокойно, никакой паники на борту не наблюдалось.

Экипажу удалось уговорить мужчину сделать промежуточную посадку, якобы для дозаправки, после чего он успокоился. "Смотрел в иллюминатор, ни с кем не разговаривал и, видимо, уснул", - добавила Крайчек.

Напомним, злоумышленник, потребовавший изменить курс самолета Сургут-Москва и лететь в Афганистан, задержан и сейчас дает показания. Возбуждено уголовное дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия". Выяснилось, что у подозреваемого не было оружия, хотя во время инцидента он заявлял, что в случае невыполнения требований готов его применить к пассажирам и экипажу.