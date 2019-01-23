Россияне будут больше платить за электричество

​Для владельцев электроплит могут отменить тарифные льготы

Российское Министерство экономического развития предложило ввести соцнормы потребления электроэнергии для населения. Ее разработка проходила в рамках планов кабмина по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике.

Схема предусматривает отмену тарифных льгот для владельцев электроплит, а также сельских жителей. В Минэкономразвития подчеркнули, что льготы должны отменить к 2033 году. Происходить это будет постепенно. Социальная норма должна составить 300 киловатт в час за месяц. Оплачиваться она будет по базовому тарифу.

А значения от 300 до 500 киловатт в час за месяц предполагают повышенный тариф, передает "Коммерсантъ". При этом потребление свыше 500 киловатт в час за месяц будет нужно оплачивать по экономически обоснованному тарифу. Также повышенная социальная норма будет действовать для жителей домов, которые не подключены к отопительной системе.

Предложение будет рассмотрено на заседании у вице-премьера Дмитрия Козака. Оно состоится 23 января. Его сделали в рамках поручения по борьбе с перекрестным субсидированием. Между тем, новый тарифный план не поддерживает Минэнерго. Там опасаются социального взрыва.

С 1 января 2019 года в России выросла оплата за жилищно-коммунальные услуги. Она на 1,7% больше по сравнению с показателями на июль прошлого года. Между тем, 1 июля текущего года тарифы вновь увеличатся. Они вырастут на 2,4% к настоящему моменту.