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"На волосок от смерти": борющийся с раком Любимцев молит о помощи

08:26
  • среда
  • 23 января 2019

Актер и телеведущий попросил помощи

Павел Любимцев на своей странице в Facebook рассказал о борьбе с раком. Страшная болезнь сразила его 24-летнего племянника. Актер просит у всех неравнодушных материальной помощи, так как коварное заболевание загнало его в долги.

"Я попал в тяжелейшую ситуацию. На волосок от смерти мой племянник. У него лейкоз. Он - круглый сирота, и его некому поддерживать", - написал в соцсети артист (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

Молодой человек уже несколько лет борется с раком. Любимцев помогает племяннику с 2016 года. "Прошли три года и у меня не осталось ничего. Я разорён и кругом в долгах", - посетовал актер.

По словам Любимцева, у его племянника есть шанс на выздоровление. "Врачи надеются его спасти, говорят, что он сильный... Однако, нынешняя наша медицина не работает без денег", - рассказал артист.

Любимцев отметил, что на лечение требуются сотни тысяч рублей. "Я в беде и прошу помочь мне", - заключил артист.

Павел Любимцев советский и российский актёр, теле- и радиоведущий. На его счету около 30 ролей в кино.

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Актер Павел Любимцев
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