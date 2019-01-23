В центре Москвы на пороге церкви найдено тело мужчины

​Его доставили в морг

В Тверском районе Москвы у входа в церковь обнаружено тело мужчины. По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливается личность умершего.

Страшную находку сделали 22 января у храма Успения Пресвятой Богородицы в Газетном переулке. Не теле мужчины средних лет внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Его отвезли в морг, сообщает Агентство "Москва".

На днях в Москву пришли арктические морозы. Ночь на 22 января была названа накануне самой холодной с начала месяца. Температура понизилась до отметки 15,7 градуса. А ночь на 23 января оказалась еще холоднее. Температура опустилась до минус 18,7 градуса.