ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В центре Москвы на пороге церкви найдено тело мужчины

10:58
  • среда
  • 23 января 2019

​Его доставили в морг

В Тверском районе Москвы у входа в церковь обнаружено тело мужчины. По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливается личность умершего.

Страшную находку сделали 22 января у храма Успения Пресвятой Богородицы в Газетном переулке. Не теле мужчины средних лет внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Его отвезли в морг, сообщает Агентство "Москва".

На днях в Москву пришли арктические морозы. Ночь на 22 января была названа накануне самой холодной с начала месяца. Температура понизилась до отметки 15,7 градуса. А ночь на 23 января оказалась еще холоднее. Температура опустилась до минус 18,7 градуса.

Главное сегодня
Храм Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке
Храм Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.