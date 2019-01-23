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Тимошенко придумала хитрый план по "возвращению" Крыма

08:53
  • среда
  • 23 января 2019

Кандидат в президенты Украины выступила перед однопартийцами в ходе "Форума единения"

Юлия Тимошенко намерена "вернуть" Крым и Донбасс в состав Украины и у нее даже есть план, как это реализовать. По мнению лидера партии "Батькивщина", необходимо вернуться к рассмотрению Будапештского меморандума.

"На этих территориях (Крыма и Донбасса – прим. ред.) живет много настоящих украинских патриотов, которые с нетерпением ждут освобождения от врага», - приводит слова Тимошенко "ФАН".

Накануне политик заявила, что Украина полностью исчерпала свой запас страданий, лихолетья и неудач. "И мы начинаем новую эпоху - эпоху успеха, счастья, процветания. И чтобы сделать Украину великой, я баллотируюсь в президенты", - сказала она.

Ранее первый президент Украины выразил уверенность, что ДНР и ЛНР вернутся в состав Украины. "Разрушенный Донбасс Россия вернет, потому что он ей не нужен. Но вопросы деоккупации Донбасса и Крыма нельзя рассматривать вместе", – добавил он.

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