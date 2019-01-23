Стали известны последние слова пропавшего футболиста "Кардиффа"

Аргентинец признался, что ему очень страшно

В Сети опубликованы аудиосообщения нападающего британского "Кардифф Сити" Эмилиано Салы. Аргентинский игрок отправил их в групповой чат WhatsApp. Это произошло перед тем, как легкомоторный самолет Piper Malibu, на котором он летел, пропал с радаров.

Как рассказывал во вторник один из его друзей – уругвайский нападающий "Бордо" Диего Ролан, - Сала признался, что ему очень страшно лететь на таком самолете. "Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Переделал кучу дел в Нанте, а сейчас я в самолёте, который, кажется, вот-вот развалится, лечу в Кардифф. Завтра буду тренироваться с новой командой", - говорил аргентинец.

Также он рассказал, что делать всем, кто его слышит, если с его воздушным судном что-то случится. "Если через полтора часа от меня не будет никаких новостей, то не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня. Папа, как же мне страшно", - говорится в аудиосообщении Салы, опубликованном на YouTube-канале Uno.

О пропаже самолета, на котором летел футболист Эмилиано Сала, стало известно накануне, 22 января. Связь была потеряна за день до этого в 20 километрах к северу от острова Гернси, который входит в состав Нормандских островов в проливе Ла-Манш. На борту находились два человека.

Позднее стало известно, что в районе поисков пропавшего самолета в Ла-Манше спасатели обнаружили плавающие на поверхности воды вещи. Затем они приостановили поиски в связи с наступлением ночи.

28-летний Сала перешел из французского "Нанта" в "Кардифф Сити" 19 января. За французов в этом сезоне аргентинец забил 12 голов в чемпионате Франции. С валлийским клубом игрок подписал контракт до лета 2022 года.