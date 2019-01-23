ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меган Маркл готовит своего ребенка к гендерной нейтральности

09:39
  • среда
  • 23 января 2019

Герцогиня Сассекская занимается ремонтом детской

Меган Маркл и принц Гарри не знают пол будущего ребенка. К такому выводу пришли в The Sun, изучив планы герцогини Сассекской по обустройству детской комнаты.

Оказалось, что Маркл решила с пеленок приучать малыша к гендерной нейтральности. Для детской она уже выбрала веганскую краску с добавлением эвкалиптового и розмаринового масел. Цвета при этом будут сдержанными и не указывающими на половую принадлежность ребенка, пишет "Газета.ру".

Расходы герцогини на детскую возмутили британцев. По данным СМИ, Меган уже потратила на одну комнату 50 тысяч фунтов стерлингов.

Меган Маркл должна родить первенца принцу Гарри в апреле. Ранее сообщалось, что у пары будет мальчик, но эти данные официально не подтвердились.

Главное сегодня
Меган Маркл
Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.