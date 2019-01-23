Меган Маркл готовит своего ребенка к гендерной нейтральности

Герцогиня Сассекская занимается ремонтом детской

Меган Маркл и принц Гарри не знают пол будущего ребенка. К такому выводу пришли в The Sun, изучив планы герцогини Сассекской по обустройству детской комнаты.

Оказалось, что Маркл решила с пеленок приучать малыша к гендерной нейтральности. Для детской она уже выбрала веганскую краску с добавлением эвкалиптового и розмаринового масел. Цвета при этом будут сдержанными и не указывающими на половую принадлежность ребенка, пишет "Газета.ру".

Расходы герцогини на детскую возмутили британцев. По данным СМИ, Меган уже потратила на одну комнату 50 тысяч фунтов стерлингов.

Меган Маркл должна родить первенца принцу Гарри в апреле. Ранее сообщалось, что у пары будет мальчик, но эти данные официально не подтвердились.