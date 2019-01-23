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Российские ученые научились предсказывать болезнь Паркинсона

09:54
  • среда
  • 23 января 2019

Теперь врачи смогут начать лечение страдающего недугом человека раньше

Российские нейробиологи провели опыты на мышах и обнаружили специфические маркеры. Они позволят распознавать развитие болезни Паркинсона с помощью простого анализа крови. Это можно будет сделать задолго до проявления опасных симптомов.
Робин Уильямс страдал болезнью Паркинсона

Как рассказал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), заведующий лабораторией нервных и нейроэндокринных регуляций Института биологии развития имени Кольцова РАН Михаил Угрюмов, методология была разработана учеными ВШЭ и Института биологии развития имени Кольцова РАН во время экспериментов на лабораторных мышах.

Ученые смоделировали на животных раннюю, а также позднюю стадии заболевания с помощью введения нейротоксина МФТП. Он вызывает симптомы болезни. После этого специалисты сравнили метки поздней стадии болезни у человека и метки, которые нашли у мышей, на обеих фазах болезни. В этом случае биомаркерами оказались изменения химического состава крови, экспрессия генов а также количества лимфоцитов, пишет газета "Известия".

Это означает, что 20% меток, найденных в крови больных на поздней стадии, оказались специфичны. Таким образом, они проявляются и на ранней стадии болезни. Эти данные позволят медикам найти людей, склонных к развитию паркинсонизма. Тем не менее, к этому моменту в их поведении еще не наблюдаются двигательные симптомы.

После этого с помощью метода позитронно-эмиссионной томографии, удастся поставить точный диагноз. Уже тогда врач начнет лечение, отметил Угрюмов.

В настоящее время единственным методом, позволяющим обнаружить болезнь Паркинсона на ранней стадии, является позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Однако процедура дорогостоящая и технически сложная. В связи с этим ПЭТ не применяют при общей диспансеризации.

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