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Россияне начали массово откладывать на черный день

10:04
  • среда
  • 23 января 2019

Специалисты объяснили, почему в этом году россияне будут активно накапливать сбережения

В наступившем году граждане России сделают накоплений почти на четверть больше, чем в 2018 году. В "копилку" пойдет 5,5 триллиона рублей,  говорится в исследовании Института народохозяйственного прогнозирования. Причина, по словам экспертов, кроется в более приятных ставках по долгосрочным вкладам, а также боязни потерять деньги из-за быстрой инфляции.
Зарплаты россиян вырастут в 2019 году

Замдиректора ИНП РАН Александр Широв считает, что сейчас откладывать сбережения действительно стало выгоднее, чем раньше. "Люди уже сделали необходимые крупные покупки и в то же время из-за роста НДС и ставок по вкладам ситуация стала больше располагать к накоплениям, нежели к тратам", - рассказал он.

В Центробанке также отметили, что накоплениям может способствовать уменьшение потребления. По данным регулятора, это связано с возросшей ставкой НДС и колебаниям цен на нефть, которые зачастую негативно отражаются на зарплатах, пишут "Известия".

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что реальный заработок россиян растет даже быстрее, чем в других странах.

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