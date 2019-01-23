После драки Виторгана Собчак накрыли масштабные проблемы

Телеведущая на всю страну пожаловалась на жизнь

Ксения Собчак на всю страну пожаловалась на жизнь. Телеведущая опубликовала в своем Telegram-канале пост о проблемах.

"Дорогой антиглянец, понимаю вас, но конкретно сегодня у меня проблемы помасштабнее чем невыплаченная зарплата", — написала Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим.Ред.), отвечая на сообщение другого Telegram-канала.

Признание Ксении появилось вскоре после драки Константина Богомолова и Максима Виторгана. По данным СМИ, актер приревновал режиссера к жене и разбил тому нос, пишет "Газета.ру".

Потасовка деятелей культуры попала на видео. Кадры опубликованы в Сети. Полученную травму подтвердил сам Богомолов. Режиссер рассказал, что ему потребовалась медицинская помощь.