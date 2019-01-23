"Совок": София Ротару получила звонкую оплеуху

Гости недовольны сервисом в ее отеле в Крыму

Гостиница, которой владеет звезда эстрады София Ротару в Ялте не пользуется большим спросом у постояльцев. В первую очередь, они недовольны тем, что цены там необоснованно завышены.

Отель считается пятизвездочным, однако по мнению некоторых гостей, "это максимум три звезды". "Тапочки, халат — абсолютный стандарт, персонал с кривым лицом и скудные завтраки. Совок так и остался совком", - отметил один из посетителей.

Villa Sofia имеет 12 номеров, в том числе, роскошные апартаменты с видом на море, передает "Собседеник". В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, мини-бар, а также собственная ванная комната. Кроме того, везде стоит антикварная мебель, что является гордостью Ротару.

Однако платить за все это приходится кругленькую сумму. Самый дешевый номер категории люкс стоит от 16 до 21 тысячи рублей за ночь. Цена за "люкс комфорт" составляет от 20 до 28 тысяч рублей, а за "роскошный люкс" – 82 тысячи рублей. Кроме того, дополнительное место в номере стоит от 7,5 до 10,5 тысячи рублей.

Кроме того, среди минусов гостиницы называют то, что у нее нет своего огороженного места для купания. Хотя в рекламных буклетах говорится, что расстояние от отеля до моря составляет всего 20 метров. Но имеется в виду городской пляж.

Сообщается, что гостиничный бизнес приносит 70-летней Ротару около пяти миллионов рублей в год. При этом сама певица, согласно официальным данным, в этом отеле не появлялась с тех пор, как Крым вернулся в состав России.