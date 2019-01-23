Угонщика самолета "Аэрофлота" отправили к психиатру

Следственный комитет России назначил психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемому в угоне самолета

Официальное обвинение в угоне самолёта предъявил Следственный комитет пассажиру рейса Сургут-Москва Павлу Шаповалову. Накануне, по данным следствия, он попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал перенаправить лайнер в Афганистан. После чего самолет совершил экстренную посадку в Ханты-Мансийске.

Самолет, который накануне пытались угнать в Афганистан, минувшей ночью приземлился в Москве. Необходимые следственные действия на борту уже проведены. Экипаж, несмотря на экстремальную ситуацию, допросы и длительный перелет, чувствует себя нормально, передает "ТВ Центр".

"Конечно же, это большой стресс, но мы не могли проявлять свои эмоции для того, чтобы не вызвать панику. Бортпроводники действовали в соответствии с руководящими документами. Паники не было. Пассажиры были спокойны. Мы сделали все, что возможно", - рассказала старший бортпроводник Ева Крайчик.

Эксперты по антитеррору соглашаются: действия экипажа и, в частности, решение посадить самолет в Ханты-Мансийске были единственно верными. Тем временем несостоявшийся угонщик, ранее уже судимый за порчу имущества, Павел Шаповалов начал давать показания. Правда, никакой ясности в уголовное дело они пока не вносят.

- В связи с чем вы потребовали изменить маршрут самолета в Афганистан?

- ((молчит в ответ))

- Причем здесь Афганистан?

- Мне кажется, не так все просто, как кажется с первого раза. Если честно, мне туда не надо было лететь.

По словам попутчиков запутавшегося угонщика, многие даже не сразу поняли, что на борту нештатная ситуация и о том, почему пришлось изменить курс, узнали из интернета.

Ранее сообщалось, что Шаповалов был пьян. Причем настолько, что перед задержанием уснул, и бойцам СОБРа пришлось сначала его растолкать. Поначалу даже возникли вопросы к службе безопасности сургутского аэропорта: как человека в сильнейшем алкогольном опьянении могли пропустить в самолет. Экипаж утверждает, что причин отказывать пассажиру в посадке на борт не было.

"Он не был пьян. После посадки все это время, пока мы ожидали спецслужбы, он смотрел в иллюминатор. Мы ему сообщили, что сейчас будет просто дозаправка, для того, чтобы нам хватило топлива до Афганистана. Поэтому он успокоился, смотрел в иллюминатор, ни с кем не разговаривал, видимо, уснул", - отметила Ева Крайчик.

Сам Шаповалов в ходе допроса рассказал, что действительно не употреблял никаких психоактивных веществ. На вопрос, зачем ему понадобилось в Афганистан, теперь предстоит ответить даже не следователям.

"По результатам проведенного медицинского освидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено. Вместе с тем, учитывая неадекватность его поведения на борту самолета и тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.

Оставшиеся четверо пассажиров рейса Сургут-Москва ночью вылетели в столицу за счет авиаперевозчика. Подобран рейс и для семьи, которая отправлялась в Курскую область на похороны. Злоумышленнику предъявлено обвинение. По статье: "Угон воздушного судна" ему грозит до 12 лет тюрьмы. Если, конечно, в уголовное дело не внесут коррективы результаты судебно-медицинской экспертизы.

Александр Огородников, Георгий Бабаян, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".