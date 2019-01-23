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В России накрыли подпольную сеть торговцев оружием

11:40
  • среда
  • 23 января 2019

Масштабная спецоперация против нелегальных оружейников прошла в 32 регионах страны

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией раскрыли целую сеть подпольных мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов. В общей сложности пресечена деятельность 86 лиц в 32 регионах, передает "ТВ Центр".

Причём, подельники не только занимались производством и модернизацией средств поражения, но и сбывали их на территории страны. По месту проживания нелегальных оружейников проведены обыски. Изъяты около 200 автоматов, винтовок и пистолетов, а также тысячи патронов и комплектующих для их изготовления.

Кроме того, у злоумышленников были обнаружены реактивный огнемёт, многочисленные гранаты и взрывчатые вещества. Сейчас весь этот арсенал находится на экспертизе. Расследование продолжается.

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Подпольная мастерская по изготовлению оружия и боеприпасов
Подпольная мастерская по изготовлению оружия и боеприпасов
Подпольная мастерская по изготовлению оружия и боеприпасов
Подпольная мастерская по изготовлению оружия и боеприпасов
Подпольная мастерская по изготовлению оружия и боеприпасов
Подпольная мастерская по изготовлению оружия и боеприпасов
Подпольная мастерская по изготовлению оружия и боеприпасов
Подпольная мастерская по изготовлению оружия и боеприпасов
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