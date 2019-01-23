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Пойманных в Сирии боевиков усмирят в Гуантанамо

12:16
  • среда
  • 23 января 2019

Дональда Трампа призвали отправить захваченных террористов в тюрьму, известную своими пытками

Сенаторы-республиканцы обратились к президенту США с просьбой вновь открыть Гуантанамо. По их мнению, в военную тюрьму необходимо отправить боевиков запрещенного в России "Исламского государства", передает "ТВ Центр".

В тексте письма, опубликованного на сайте одного из американских изданий, говорится, что под стражей сейчас находятся около 700 террористов. Все они были захвачены союзными войсками на территории Сирии. Сенаторы опасаются, что существующих мер предосторожности недостаточно и в случае побега боевики вновь будут представлять опасность.

Напомним, 10 лет назад по указу Барака Обамы известная своими пытками тюрьма была закрыта. Нынешний президент формально отменил решение предшественника, однако новые заключенные туда не поступают. Всего через Гуантанамо прошло почти 800 человек, большинство из них так и не предстали перед судом.

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