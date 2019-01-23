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Ниагарский водопад превратился в ледяную глыбу

12:08
  • среда
  • 23 января 2019

На севере США установились сильные морозы

В Северной Америке из-за аномальных холодов частично сковало льдом знаменитый Ниагарский водопад. Красивейший каскад превратился в белоснежную завесу.

Самый красочный вид на это открывается с канадской стороны. Так что билеты на экскурсии там разлетаются моментально, даже несмотря на устойчивый минус. Особое очарование достопримечательности добавляет ещё и окутавшее её молочное облако. Это замёрзшие прямо в воздухе мельчайшие капельки воды, которые оседают на деревьях и смотровых площадках, отмечает "Газета.Ru".

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в США и Канаде похолодает ещё сильнее.

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Ниагарский водопад
Ниагарский водопад
Ниагарский водопад
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