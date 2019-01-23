Папа в пятый раз: в семье Игоря Петренко пополнение

У актера родилась еще одна дочь

Актриса Кристина Бродская родила Игорю Петренко пятого ребенка. Об этом объявил театральный режиссер Лев Рахлин на спектакле в петербургском ДК имени Горького, после которого Петренко уехал в роддом к жене.

О беременности актрисы знали только самые близкие. Игорь и Кристина скрывали это до последнего момента, пишет "Дни.Ру".

Это уже третий общий ребенок Бродской и Петренко. Старшая дочь появилась на свет в 2014 году, спустя три года родилась средняя. Имена детей неизвестны, поскольку супруги не афишируют подробности своей жизни.

Игорь Петренко и Кристина Бродская поженились в 2016 году в Калининграде, там же они обвенчались. У Игоря есть двое старших сыновей от брака с Екатериной Климовой.