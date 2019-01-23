ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Папа в пятый раз: в семье Игоря Петренко пополнение

11:19
  • среда
  • 23 января 2019

У актера родилась еще одна дочь

Актриса Кристина Бродская родила Игорю Петренко пятого ребенка. Об этом объявил театральный режиссер Лев Рахлин на спектакле в петербургском ДК имени Горького, после которого Петренко уехал в роддом к жене.

О беременности актрисы знали только самые близкие. Игорь и Кристина скрывали это до последнего момента, пишет "Дни.Ру".

Это уже третий общий ребенок Бродской и Петренко. Старшая дочь появилась на свет в 2014 году, спустя три года родилась средняя. Имена детей неизвестны, поскольку супруги не афишируют подробности своей жизни.

Игорь Петренко и Кристина Бродская поженились в 2016 году в Калининграде, там же они обвенчались. У Игоря есть двое старших сыновей от брака с Екатериной Климовой.

Главное сегодня
Актер Игорь Петренко
Актер Игорь Петренко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.