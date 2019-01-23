Стал известен диагноз резко сдавшего Порошенко

Слова президента Украины Петра Порошенко о так называемом объединении Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в 1919 году прокомментировал политолог Владимир Корнилов. По его словам, современная Украина представляет собой такое же искусственное образование, как 100 лет назад.

"Порошенко демонстрировал раздвоение сознания, говоря, что это день объединения, но при этом не смогли объединиться. Сам праздник – ни что иное, как демонстрация этого раздвоения", — отметил российский историк в эфире телеканала "Россия-1".

Он напомнил, что так называемая Украинская народная республика существовала только полторы недели. При этом Западно-Украинская народная республика вообще ничего не контролировала, приводит его слова ФАН.

При этом согласно закону 1991 года Украина является правопреемником УССР, которая, по словам Корнилова, "выперла "объединенную" Украину" "Она попросту не признала это объединения и победила петлюровцев", — сказал эксперт.

Накануне, 22 января, в Киеве прошло празднование столетия "Акта Злуки". Это годовщина объединения двух украинских национальных государственных образований, которые возникли во времена гражданской войны. В 1919 году были объединены Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика.