Видео страшного ДТП в Помосковье

Столкнулись сразу пять автомобилей

Двойная авария произошла в районе Балашихи. ДТП случилось на 18-м километре Горьковского шоссе.

Сначала автомобиль Nissan врезался в отбойник. На это место приехала машина ДПС. Пока оформлялся протокол, в автомобиль ДПС врезался ВАЗ-2110, а затем и Volvo, пишет "РЕН".

Очевидцы утверждают, что аварийные конусы аварийной были выставлены близко к автомобилю. Поэтому их не заметили водители присоединившихся к аварии машин.

Во время ДТП на дороге образовалась пробка, но сейчас движение уже восстановилось. В аварии никто не пострадал.