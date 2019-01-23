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Видео страшного ДТП в Помосковье

12:09
  • среда
  • 23 января 2019

Столкнулись сразу пять автомобилей

Двойная авария произошла в районе Балашихи. ДТП случилось на 18-м километре Горьковского шоссе.

Сначала автомобиль Nissan врезался в отбойник. На это место приехала машина ДПС. Пока оформлялся протокол, в автомобиль ДПС врезался ВАЗ-2110, а затем и Volvo, пишет "РЕН".

 

Очевидцы утверждают, что аварийные конусы аварийной были выставлены близко к автомобилю. Поэтому их не заметили водители присоединившихся к аварии машин.

Во время ДТП на дороге образовалась пробка, но сейчас движение уже восстановилось. В аварии никто не пострадал.

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