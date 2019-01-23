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"Мужик деревенский": угонщик из Сургута летел впервые в жизни

12:10
  • среда
  • 23 января 2019

Павел Шаповалов даже не знал, как проходить предполетный досмотр

Журналисты выяснили новые подробности об угонщике самолета Сургут-Москва. По данным источников, Павел Шаповалов в тот день летел впервые в жизни.
Опубликовано видео задержания угонщика самолета Сургут-Москва

Как пишет URA.RU, такие выводы сделаны из анализа поведения мужчины в аэропорту Сургута. Собеседник издания назвал Шаповалова обычным деревенским мужиком. В зоне вылета он находился без вещей, ни с кем не общался и вел себя тихо.

"Спросил в кассе при покупке билета, по какому времени вылетают самолеты — по Москве или Сургуту. На записях камер видно, что не знал, как проходят предполетный досмотр. Сначала постоял, посмотрел на других пассажиров", - рассказал источник.

Захват самолета, летевшего из Сургута в Москву произошел 22 января. Павел Шаповалов потребовал сменить курс и направиться в Афганистан. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Ханты-Мансийске, где самолет в итоге взял штурмом спецназ.

В момент спецоперации Шаповалов спал в кресле. Первоначально сообщалось, что он был пьян, однако экспертиза не нашла в крови алкоголя или следов наркотиков. На допросе угонщик признался, что в Афганистан ему лететь не нужно было. По словам мужчины, "не так все просто, как кажется с первого раза". Следственный комитет назначил ему психиатрическую экспертизу.

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